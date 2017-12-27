В Улан-Удэ детсадовцы госпитализированы с кишечной инфекцией

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в одном из детских садов Улан-Удэ



В одном из детских садов Улан-Удэ острой кишечной инфекцией заболело 4 детей. Все они были госпитализированы, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Двое детей уже выписаны, ещё двое с положительной динамикой в ближайшее время также будут выписаны.



По факту заболевания воспитанников детского сада Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.



- Проведён отбор материалов у персонала пищеблока учреждения, отбор проб смывов, воды, дезинфицирующих средств. По фактам выявленных нарушений приняты меры административного воздействия, - уточнили в управлении.



Все дети группы осмотрены медицинскими работниками. Случаев кишечных инфекций в других группах не зарегистрировано.



