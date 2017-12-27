В Улан-Удэ в столкновении двух «Тойот» пострадал мужчина

Накануне, 26 декабря, в 15.15 часов на улице Пестеля столкнулись «Тойота Калдина» и «Тойота Авенсис».Водитель «Калдины», следуя со стороны ул. Маяковского в направлении ул. Жуковского, в районе дома №5а врезался в «Авенсис».В результате ДТП пострадал водитель «Авенсиса». Он получил закрытый перелом правого лучезапястного сустава со смещением. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой.Всего с начала 2017 года в Улан-Удэ произошло 609 ДТП. В результате погибло 18 человек, травмировано 770, уточняется в оперативной сводке по городу.