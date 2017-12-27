Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Декабря

26 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ в столкновении двух «Тойот» пострадал мужчина

В Улан-Удэ в столкновении двух «Тойот» пострадал мужчина
Происшествия,  27.12.2017 09:37
ДТП произошло днём на улице Пестеля

Накануне, 26 декабря, в 15.15 часов на улице Пестеля столкнулись «Тойота Калдина» и «Тойота Авенсис».

Водитель «Калдины», следуя со стороны ул. Маяковского в направлении ул. Жуковского, в районе дома №5а врезался в «Авенсис».

В результате ДТП пострадал водитель «Авенсиса». Он получил закрытый перелом правого лучезапястного сустава со смещением. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

Всего с начала 2017 года в Улан-Удэ произошло 609 ДТП. В результате погибло 18 человек, травмировано 770, уточняется в оперативной сводке по городу.

Читайте также:

Улан-удэнка получила более полутора лет колонии за «пьяное» ДТП

В Улан-Удэ иномарка врезалась в два такси «Максим»

В Иркутской области парень погиб, катаясь на «ватрушке» (видео)

Пьяный водитель в Улан-Удэ устроил ДТП на заправке (фото, видео)

В Бурятии в столкновении «Лэнд Крузера» и грузовика пострадали два человека
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинца избили и ограбили около бара
Происшествия, 27.12.2017
У него украли 10 тысяч рублей и телефон
В Улан-Удэ на пожаре погибли мать и 5-летний сын
В Улан-Удэ на пожаре погибли мать и 5-летний сын
Происшествия, 27.12.2017
Трагедия произошла ночью на станции Дивизионная
В Иркутской области слетел в кювет автобус со школьниками
Происшествия, 27.12.2017
ДТП произошло накануне, 26 декабря, на участке автодороги Иркутск – Ангарск
В Улан-Удэ детсадовцы госпитализированы с кишечной инфекцией
В Улан-Удэ детсадовцы госпитализированы с кишечной инфекцией
Происшествия, 27.12.2017
Вспышка острой кишечной инфекции произошла в одном из детских садов Улан-Удэ
В Бурятии сгорела кровля дома
Происшествия, 27.12.2017
Инцидент произошёл в Селенгинском районе
На иркутском предприятии 16 машин сгорело в пожаре
Происшествия, 27.12.2017
Восемь автомобилей лесоперерабатывающей компании пожарным удалось спасти
Забайкалка напала с ножом на почту и похитила лотерейные билеты
Происшествия, 26.12.2017
Многодетная мать призналась в суде, что на разбойное нападение её толкнуло тяжёлое материальное положение
Больную туберкулёзом иркутянку принудительно госпитализировали
Происшествия, 26.12.2017
Тревогу забили соседи, опасавшиеся за своё здоровье
В колониях Бурятии поймали трёх родственников с наркопередачами
Происшествия, 26.12.2017
Три дня подряд в исправительных учреждениях Бурятии были задержаны женщины, пытавшиеся передать своим родным наркотические вещества
В Улан-Удэ четверо воспитанников детсада попали в больницу
Происшествия, 26.12.2017
В минувшую пятницу, 22 декабря, в детском саду № 35 «Алые паруса» пищевое отравление получили четыре воспитанника
На Забайкальской железной дороге частично восстановлено движение после схода 16 вагонов
Происшествия, 26.12.2017
26 декабря в 17:32 восстановлено движение по первому пути перегона Бада – Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги
Бизнесмен в Иркутске получил 13 лет колонии за заказное убийство конкурентов
Происшествия, 26.12.2017
Двух его конкурентов в лесозаготовительной деятельности, устранил наёмный убийца за 200 тысяч рублей
Семейная пара в Чите устроила наркобизнес
Происшествия, 26.12.2017
Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^