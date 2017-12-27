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В Бурятии сгорела кровля дома

Происшествия,  27.12.2017 09:06
Инцидент произошёл в Селенгинском районе

Накануне днём на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозёрск, по улице Садовая горит бревенчатый жилой дом.

В результате пожара сгорела кровля дома. На ликвидацию пожара было задействовано 8 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
пожар
 
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