В Бурятии сгорела кровля дома

Инцидент произошёл в Селенгинском районе



Накануне днём на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозёрск, по улице Садовая горит бревенчатый жилой дом.



В результате пожара сгорела кровля дома. На ликвидацию пожара было задействовано 8 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

