На иркутском предприятии 16 машин сгорело в пожаре

16 машин сгорело в результате пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Усть-Куте, который произошёл 25 декабря. Восемь автомобилей пожарным удалось спасти. Сгорел почти весь транспорт, который находился на территории, — большегрузный, это КамАЗы, МАНы, прицепы, ПАЗ и спецтехника. В здании сгорела кровля на общей площади тысяча квадратных метров.Предварительная причина возгорания - короткое замыкание, сообщили ИА «Иркутск онлайн» в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.