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На иркутском предприятии 16 машин сгорело в пожаре
Происшествия, 27.12.2017 08:29
Восемь автомобилей лесоперерабатывающей компании пожарным удалось спасти
16 машин сгорело в результате пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Усть-Куте, который произошёл 25 декабря. Восемь автомобилей пожарным удалось спасти. Сгорел почти весь транспорт, который находился на территории, — большегрузный, это КамАЗы, МАНы, прицепы, ПАЗ и спецтехника. В здании сгорела кровля на общей площади тысяча квадратных метров.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание, сообщили ИА «Иркутск онлайн» в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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