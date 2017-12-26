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В Улан-Удэ четверо воспитанников детсада попали в больницу
Происшествия, 26.12.2017 19:33
В минувшую пятницу, 22 декабря, в детском саду № 35 «Алые паруса» пищевое отравление получили четыре воспитанника
- Причину сейчас устанавливает Роспотребнадзор. Все смывы, все пробы взяли. У детей взяли анализы, - заявила ТК «Тивиком» Наталья Кленина, заведующая детским садом № 35 «Алые паруса». - Подозрение на гастроэнтерит.
Именно с симптомами гастроэнтерита, а это тошнота и рвота, детей увезли в больницу. Ротавирусную инфекцию ищут сотрудники Роспотребнадзора.
- На сегодня двое детей дома. Ещё двое со значительным улучшением, ну наверное тоже в ближайшее время будут выписаны домой. По этому факту идет расследование, - сообщил заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Демин. - Специалисты наши побывали в детском саду, взяли пробы: воды, продуктов, они сейчас находятся в обработке.
Кроме четверых госпитализированных, было проверено еще 23 ребенка из младшей группы, где заболели дети. У одного ребенка выявлены проявления респираторно-вирусной инфекции, у ещё одного признаки трахеита.
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