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В колониях Бурятии поймали трёх родственников с наркопередачами

Происшествия,  26.12.2017 19:41
Три дня подряд в исправительных учреждениях Бурятии были задержаны женщины, пытавшиеся передать своим родным наркотические вещества

24 декабря в ИК-1 к сыну, который отбывает наказание по ст. 228 ч.2 УК РФ, на длительное свидание прибыла мать. При личном досмотре у нее обнаружены в носках свертки, в которых находился табак с веществом темного цвета с характерными запахом.

25 декабря в ИК-8 при проверке оперативной информации в присутствии медицинского работника, девушке, прибывшей на длительное свидание к отцу, отбывающему наказание по ст.228 ч.1, УК РФ, было предложено добровольно выдать запрещенные предметы. Содержимым свёртка оказалось вязкое вещество темного цвета с характерным запахом дикорастущей конопли.

26 декабря в 12 часов в ИК-8 жена осуждённого, прибывшая на краткосрочное свидание к гражданину, отбывающему наказание по статьям 161 ч.1, ст. 105 4.1, ст. 158 ч.2, УК РФ, пыталась передать сверток, при вскрытии которого обнаружено вязкое вещество темного цвета с характерным запахом дикорастущей конопли.

По всем случаям материалы переданы в УНК по Бурятии для производства процессуальных действий и принятия правового решения, сообщает пресс-служба УФСИН.
УФСИН
 
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