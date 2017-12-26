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Больную туберкулёзом иркутянку принудительно госпитализировали

Происшествия,  26.12.2017 19:49
Тревогу забили соседи, опасавшиеся за своё здоровье

Судебные приставы города Тулуна Иркутской области в принудительном порядке госпитализировали в медицинское учреждение больного туберкулёзом. Тревогу забили жители села Ишидей Тулунского района, рядом с которыми проживала безответственная соседка. Она принимала алкогольные напитки, вела асоциальный образ жизни, от лечения отказывалась, трижды самовольно покидая медицинское учреждение, куда её увозил фельдшер. Люди опасались за своё здоровье. Поддержал их и глава сельского поселения.

Суд вынес постановление о принудительной госпитализации 39-летней женщины с открытой формой туберкулёза в противотуберкулёзное отделение Тулунской городской больницы. Уведомление о добровольном исполнении решения суда она проигнорировала.

С трудом, но всё же судебному приставу удалось убедить больную признать необходимость лечения опасного заболевания.В сопровождении медицинского работника и судебного пристава женщину доставили в больницу, где она пройдёт обследование и длительный курс лечения, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
судебные приставы
 
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