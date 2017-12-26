Подросток в Бурятии украл телефон через окно квартиры

Возбуждено уголовное дело



Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий раскрыли кражу, совершённую в июле текущего года в Гусиноозерске. Задержан подозреваемый – 15-летний местный житель. Ночью через открытое окно он проник в квартиру на первом этаже дома и похитил сотовый телефон. Ущерб составил 2000 рублей.



В настоящее время мобильный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело. Материалы передадут в СУ СК России по Бурятии для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

