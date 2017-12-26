Бизнесмен в Иркутске получил 13 лет колонии за заказное убийство конкурентов

Двух его конкурентов в лесозаготовительной деятельности, устранил наёмный убийца за 200 тысяч рублей



Иркутский областной суд установил, что 39-летний уроженец города Свирска, занимавшийся перепродажей древесины в Черемховском районе в 2003 – 2008 годах, с целью устранения конкурентов и получения материальной выгоды, принял решение об их убийстве. С этой целью он приискал огнестрельное оружие, исполнителя убийств, указав ему маршрут их движения и места жительства, заплатив за убийство каждого по 100 тысяч рублей.



По указанию организатора исполнитель преступления Плеханов совершил убийство двух лиц по найму. Он осуждён к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Организатор преступлений приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его приговор ещё не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

