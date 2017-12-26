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Забайкалка напала с ножом на почту и похитила лотерейные билеты
Происшествия, 26.12.2017 20:06
Многодетная мать призналась в суде, что на разбойное нападение её толкнуло тяжёлое материальное положение
На скамье подсудимых 35-летняя жительница села Кыкер. Она имеет на иждивении троих детей. Всентябре 2017 года, закрыв своё лицо маской с прорезями для глаз и вооружившись ножом, она зашла в отделение почтовой связи в селе Верх-Усугли и напала на сотрудников почты. Схватив одну из них и приставив нож к шее, женщина потребовала передать деньги и открыто похитила из сейфа пакет, в котором находилось 168 лотерейных билетов общей стоимостью 15 740 рублей.
Суд вынес ей обвинительный приговор за разбой. Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения младшим ребёнком 14-летнего возраста.Подсудимая вину признала в полном объёме, дело рассматривалось в особом порядке. Во время последнего слова подсудимая пояснила, что на путь преступления её толкнуло тяжелое материальное положение. Приговор в законную силу не ступил, сообщает пресс-служба Тунгокоченского районного суда в Забайкальском крае.
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