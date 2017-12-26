Семейная пара в Чите устроила наркобизнес

Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет



Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю в результате длительной оперативной разработки пресекли в Чите деятельность преступной группы, участниками которой оказалась супружеская пара.Подозреваемые организовали на территории города незаконную деятельность по сбыту синтетических наркотиков путем оставления «закладок» в условных местах.



Стражи порядка отмечают, что незаконная деятельность задержанных отличалась высоким уровнем конспирации, а также активным использованием интернет-ресурсов и компьютерной техники. В результате проведения обысков по месту жительства наркосбытчиков было изъято более 30 разовых доз наркотика синтетического происхождения. Кроме того, полицейские обнаружили предметы, указывающие на совершение подозреваемыми преступлений, связанных со сбытом: материалы для фасовки и упаковки наркотика, электронные весы и черновые бухгалтерские записи.



По факту незаконного сбыта наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящий момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



