В Бурятии сгорела стайка и стена дома

Инциденты произошли в Заиграевском и Хоринском районах



Сегодня ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в СНТ «Росинка» Заиграевского района республики горит стена дом. В результате пожара обгорела наружная стена дома. На ликвидацию пожара было задействовано 7 человек и 3 единицы техники.



Также возгорание произошло в селе Хасурта, Хоринского района. Там по улице Центральная горела стайка. В результате пожара сгорела стайка. На ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

