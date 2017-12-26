В Улан-Удэ горела котельная

Возгорание произошло в микрорайоне Бурвод



Сегодня ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Строителей горит частная котельная. В результате пожара огнём повреждена котельная.



Пожар тушили около часа. На ликвидацию пожара было задействовано 19 человек и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

