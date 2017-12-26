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В Бурятии у школьников украли вещи на соревнованиях

Происшествия,  26.12.2017 17:13
Злоумышленником оказался 16-летний зритель состязаний 

21 декабря в дежурную часть Иволгинского района поступило сообщение о краже в физкультурно-оздоровительном комплексе в селе Иволгинск. Неизвестным со скамейки были похищены сумка и куртка школьников, принимавших участие в спортивных соревнованиях. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате злоумышленник, боясь быть уличенным, через знакомых передал хозяевам похищенные вещи. Однако его личность была установлена, и ранее не судимый 16-летний житель села Нижняя Иволга, присутствовавший на мероприятии в качестве зрителя, был задержан.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
 
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