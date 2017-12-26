В Иркутской области два человека погибли на пожаре

Следователи начали доследственную проверку



Утром 25 декабря в поселке Западный Иркутского района в одном из домов по улице Полевая произошёл пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Начата доследственная проверка.



В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего, назначили судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

