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Улан-удэнка взыскала 400 тысяч за рухнувший в спальне потолок

Улан-удэнка взыскала 400 тысяч за рухнувший в спальне потолок
Происшествия,  26.12.2017 16:36 Фото:ОНФ
Из обрушившегося перекрытия чердачного перекрытия пострадала квартира горожанки

Как сообщал «Байкал-Daily», весной в доме на улице Фрунзе в Улан-Удэ из-за ремонта на крыше обрушился потолок в квартире. Он упал прямо на кровать в спальной комнате: к счастью, в этот момент хозяев не было. Причиной инцидента стал капитальный ремонт крыши дома 1960 года постройки.




Владелица квартиры обратилась в суд с иском на ООО «Жилищный участок №1», ООО «Дарханстрой», НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия».

В своём заявлении она просила возместить ущерб - более четверти миллиона и компенсацию морального вреда - 300 тысяч рублей А также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,5 тысяч рублей, судебные расходы по оплате оценки – 10 тысяч рублей, услуг представителя – 50 тысяч рублей и нотариального оформления доверенности – 2200 рублей. Всего сумма возмещения превысила полумиллиона рублей.

Как выяснила прокурорская проверка, ООО «Дарханстрой» не учло нагрузки на перекрытия и складировало на чердаке строительные материалы - кирпич, брус, доски, песок в мешках. Также строительная организация на время ремонта не соорудила ходовые мостики и деревянные настилы.

Как заявили в управляющей компании ООО «Жилищный участок №1», осмотры помещения были проведены поверхностно. А в актах осмотров здания указали, что чердачное перекрытие дома находится в удовлетворительном состоянии. Однако согласно результатам комиссионного обследования с участием эксперта ООО «Научно – технический центр «Сейсмострой», квалификация технического состояния чердачного перекрытия в соответствии с ГОСТ определена в интервале «ограниченно работоспособное – аварийное».

Также из материалов дела следует, что технический заказчик - НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» не проверил техническое состояние чердачного перекрытия дома.

Советский районный суд города частично удовлетворил требования гражданки.

- Взыскать с ООО «Жилищный участок №1», ООО «Дарханстрой», НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия»» в пользу истца в равных долях с каждого в счет возмещения ущерба 251 337,70 руб., компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 5 тысяч рублей, а также расходы по оплате оценки в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

Данное решение было обжаловано ответчиком в Верховный суд Республики Бурятия, однако было оставлено без изменения.

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