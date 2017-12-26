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Пьяный братчанин напал на фельдшера скорой помощи
Происшествия, 26.12.2017 16:43
Нарушителя поместили в спецприёмник
Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Братское» поместили в спецприёмник 29-летнего гражданина, нанёсшего сегодня ночью телесные повреждения медицинскому работнику, прибывшему в составе бригады скорой помощи для оказания помощи его товарищу.
Помощь потребовалась 34-летнему жителю района Гидростроитель, который поранил руку. Его гость, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев и причинение вреда здоровью, находился в алкогольном опьянении. Во время оказания помощи пострадавшему ранее судимый братчанин внезапно повёл себя агрессивно по отношению к фельдшеру и нанёс женщине удар.
Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили дебошира в отдел полиции, где он был помещён в спецприёмник. В настоящее время по факту случившегося полицейские проводят проверку.
Между тем, правовая оценка нанесению телесных повреждений работнице скорой помощи будет дана Следственными органами СУ СК России по Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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