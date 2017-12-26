В Бурятии поймали вора, пытавшегося взломать магазин

Сегодня около 12 часов ночи на пульт вневедомственной охраны села Баргузин поступил сигнал «тревога» с охраняемого магазина.Экипаж вневедомственной охраны оперативно прибыл на объект и приступил к осмотру. Сотрудники Росгвардии выяснили, что была совершена попытка проникновения, путём взлома входной двери.Для задержания злоумышленника была заблокирована прилегающая территория. Вскоре был обнаружен и задержан подозреваемый, который спрятался во дворе соседнего здания.Задержанный с помощью лома пытался проникнуть в продуктовый магазин.Задержанный 28-летний местный житель доставлен в отдел полиции. По данному факту проводятся следственные мероприятия для принятия правового решения, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.