В Иркутской области посетитель ломбарда убежал с телефоном

Вечером 25 декабря дежурному пункта централизованной охраны в городе Нижнеудинск поступил сигнал «тревога» с ломбарда



В кратчайшие сроки к объекту прибыл наряд вневедомственной охраны. Как оказалось, причиной срабатывания тревожной кнопки стала кража дорогостоящего сотового телефона.



По словам работника ломбарда, в магазин вошёл гражданин, попросил посмотреть телефон, якобы для покупки, вставил в него сим-карту, а затем выбежал на улицу и скрылся в неизвестном направлении.



На поиски злоумышленника были ориентированы все наряды Росгвардии, патрулирующие в данном районе. Сотрудники ОВО отработали близлежащие дворы и улицы. Вскоре недалеко от места происшествия прапорщик полиции Александр Ертогаев и старшие сержанты полиции Александр Васенин и Александр Радченков задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. При нём был обнаружен похищенный гаджет.



Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.

