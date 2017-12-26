Усольчанка лишилась более 90 тысяч, покупая иномарку в интернете

После перечисления денег объявление исчезло с сайта



37-летняя жительница Усолья-Сибирского обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о том, что стала жертвой обмана и лишилась денег.



Усольчанка нашла на интернет-портале «Дром.ру» объявление о продаже японской машины. Обозначенная там стоимость была гораздо ниже средней рыночной цены такой иномарки. Женщина позвонила так называемому продавцу, который стал убеждать её, что продаёт так дёшево машину из-за того, что ему срочно нужны деньги на лекарства близкой заболевшей родственницы.



Усольчанка, поддавшись эмоциональному порыву, перечислила в качестве залога за авто за несколько раз сумму в 91 тысячу рублей. Когда злоумышленник в очередной раз позвонил и сказал, что необходимо перевести ещё деньги в качестве предоплаты за иномарку, женщина ответила, что сделает это уже лично при встрече. Тут же все телефоны, с которых поперевшей поступали звонки, стали недоступны.



Известно, что объявление с сайта уже удалено. Хотя информация в нём гласила, что машина продается на территории Иркутской области, достоверно установлено, что номера телефонов, которыми пользовались злоумышленники, зарегистрированы за пределами региона.



В настоящее время сотрудниками полиции проводится расследование, сообщает пресс-служба Межмуниципального отдела МВД России «Усольский».



