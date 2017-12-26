Улан-удэнка получила более полутора лет колонии за «пьяное» ДТП

Улан-удэнка в мае 2016 года постановлением мирового судьи была лишена водительских прав на 3 года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Однако летом 2017 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь села за руль своего автомобиля. И попала в ДТП. Авария произошла на улице Борсоева. Девушка на полном ходу перестроилась на левую полосу движения и врезалась в автомобиль.В результате ДТП пассажир автомобиля виновника получила тяжкие повреждения.При постановлении приговора суд учёл, что подсудимая признала полностью вину, добровольно загладила причинённый вред потерпевшей и примирилась с ней. Также был учтён молодой возраст подсудимой, отсутствие судимости, болезненное состояние здоровья.Суд приговорил её к 1 году и 7 месяцам колонии-поселения, с лишением права заниматься определённой деятельностью в виде запрета управлять транспортным средством на срок 3 года.Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского суда Улан-Удэ.