Улан-удэнцам рассказали, как обезопасить себя от грабителей в праздники



В течение 2017 года в столице Бурятии наблюдается рост грабежей, совершаемых в общественных местах и на улицах города. Так, на сегодня зарегистрировано 553 грабежа, что на 34,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В преддверии праздников полиция Улан-Удэ призывает горожан принять дополнительные меры, чтобы обеспечить собственную безопасность и сохранность своего имущества:



- возвращаясь в вечернее время домой, идите по хорошо освещённым, людным улицам;



- не употребляйте алкоголь в малознакомых компаниях;



- находясь в увеселительных заведениях, следите за сохранностью личных вещей (сумок, телефонов, денег, номерков от гардероба);



- вызывайте официальное такси по телефону, а не ловите попутную машину - это может быть опасно;



- при входе в подъезды и другие неосвещенные места будьте осторожны. При явной опасности зовите на помощь;



- не вступайте в контакт с незнакомыми людьми! Не соглашайтесь на их предложения, ни в коем случае не приглашайте в своё жилище.



В случае если преступление всё же произошло, горожан просят незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции, либо по телефону 02 (с сот. 102), сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

