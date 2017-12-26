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В Бурятии полицейский умолчал о пытках электрошокером

В Бурятии полицейский умолчал о пытках электрошокером
Происшествия,  26.12.2017 14:42
Сотрудник полиции пытал 18-летнего юношу электрошокером, а участковый был свидетелем

Стали известны подробности дела о полицейском из Еравнинского района, который соврал, выгораживая своего коллегу. Как сообщал «Байкал-Daily», на сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РФ (заведомо ложные показания). СУ СКР по Бурятии раскрыло детали происшествия.

По данным следствия, 23 мая 2015 года в селе Тужинка Еравнинского района у местной жительницы был украден мотоцикл марки «ИЖ», в связи с чем к месту происшествия прибыла группа полицейских. Оперуполномоченный сотрудник отделения уголовного розыска в ходе опроса 18-летнего молодого человека пытал его электрошокером, требуя сообщить информацию о краже и ворах.

- Очевидцем действий оперативного сотрудника стал участковый уполномоченный местного отделения полиции. Он не пытался предотвратить противоправные действия, а в дальнейшем начал выгораживать виновного коллегу, давая в ходе предварительного и судебного следствия показания о том, что насилие к молодому человеку не применялось, - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР.

Участкового проверили на полиграфе. Специалист пришёл к выводу, что его показания противоречили действительности. В итоге суд вынес в отношении оперуполномоченного обвинительный приговор, а к показаниям участкового отнёсся критически.

После того, как приговор вступил в законную силу, уже в отношении самого участкового по факту дачи ложных показаний возбуждено уголовное дело и начато уголовное преследование.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Как правило, такие уголовные дела, основанные на вступивших в законную силу решениях суда, не требуют длительного расследования, поэтому производство следственных действий будет завершено в течение двух-трех недель, после чего уголовное дело также будет передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



полиция
 
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