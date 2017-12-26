В Ангарске таксист протаранил автобус, чтобы освободить зажатого дверьми ребёнка

Водитель не реагировал ни на крики людей, ни на сигналы машин



В Ангарске водитель автобуса зажал 8-летнего ребёнка дверьми. В итоге водитель протащил мальчика по улице Энгельса до улицы Алёшина, сообщают «Вести-Иркутск».



По сообщению ГИБДД, школьник не успел выйти на остановке за своей бабушкой и оказался зажат дверьми. При этом маршрутчик не реагировал на её крики и сигналы проезжающих мимо машин.



Остановить автобус смог лишь таксист, протаранив его своим автомобилем.



Школьник получил ушиб предплечья. Ему потребовалась госпитализация.

