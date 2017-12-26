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В Ангарске таксист протаранил автобус, чтобы освободить зажатого дверьми ребёнка
Происшествия, 26.12.2017 10:25 Фото:
Водитель не реагировал ни на крики людей, ни на сигналы машин
В Ангарске водитель автобуса зажал 8-летнего ребёнка дверьми. В итоге водитель протащил мальчика по улице Энгельса до улицы Алёшина, сообщают «Вести-Иркутск».
По сообщению ГИБДД, школьник не успел выйти на остановке за своей бабушкой и оказался зажат дверьми. При этом маршрутчик не реагировал на её крики и сигналы проезжающих мимо машин.
Остановить автобус смог лишь таксист, протаранив его своим автомобилем.
Школьник получил ушиб предплечья. Ему потребовалась госпитализация.
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