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В Ангарске таксист протаранил автобус, чтобы освободить зажатого дверьми ребёнка

В Ангарске таксист протаранил автобус, чтобы освободить зажатого дверьми ребёнка
Происшествия,  26.12.2017 10:25 Фото:ГТРК "Иркутск"
Водитель не реагировал ни на крики людей, ни на сигналы машин

В Ангарске водитель автобуса зажал 8-летнего ребёнка дверьми. В итоге водитель протащил мальчика по улице Энгельса до улицы Алёшина, сообщают «Вести-Иркутск».

По сообщению ГИБДД, школьник не успел выйти на остановке за своей бабушкой и оказался зажат дверьми. При этом маршрутчик не реагировал на её крики и сигналы проезжающих мимо машин.

Остановить автобус смог лишь таксист, протаранив его своим автомобилем.

Школьник получил ушиб предплечья. Ему потребовалась госпитализация.
общественный транспорт такси
 
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