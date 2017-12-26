В Улан-Удэ отключали воду в 15 домах и школе

Авария произошла в понедельник в посёлке Загорск



Накануне, 25 декабря, без холодной воды остались жители домов по ул. Комарова 1,3,5,6,7,3а,3б, Гарнаева 18, Родины 5,6,7,9,11, Моцарта, 14,16, а также школа № 22.



Причиной отключения стала авария на водопроводной сети по ул. Родина, 11, произошедшая утром.



В 14:40 холодное водоснабжение потребителям было восстановлено. Рабочие установили жёсткий хомут на стальной трубе диаметром 200мм. Время отключения составило 4 часа 40 минут.



Подвоз воды был организован, уточняется в оперативной сводке по городу.

