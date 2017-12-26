В Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай

Инцидент произошёл на Элеваторе



В понедельник, 25 декабря, на перекрёстке пр. 50-лет Октября – Гагарина сошёл с рельсов трамвай № 4. Инцидент произошёл в 9-м часу утра. Из-за этого с 08:23 до 09:10 было закрыто движение трамваев по маршрутам № 1,4 с Элеватора в сторону Нового моста.



Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило 47 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

