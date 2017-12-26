В Забайкалье с поличным поймали «чёрных лесорубов»

У них изъяли бензопилы, автомашины и заготовленную древесину



Сотрудники полиции с поличным задержали «чёрных лесорубов» и изъяли у них две автомашины.



Вечером, 25 декабря в ходе патрулирования лесного массива вблизи села Кули Петровск-Забайкальского района сотрудники уголовного розыска задержали троих жителей посёлка Новопавловка. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что задержанные граждане незаконно вырубили 23 дерева породы сосна.



На месте рубки у злоумышленников изъяты две бензопилы, автомашина «ЗИЛ» и автомашина «УАЗ», а также заготовленная древесина.



Кроме того, в этот же день полицейские установили причастность жителя Петровск – Забайкальского к незаконной рубке 14 деревьев, совершенной в окрестностях города.



В настоящее время устанавливается сумма ущерба, нанесённого действиями «чёрных» лесорубов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

