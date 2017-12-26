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Улан-удэнку оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев

Происшествия,  26.12.2017 08:25
Она прописала четырёх граждан Узбекистана

В Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей жительницу Октябрьского района за фиктивную регистрацию по месту жительства иностранцев.

Установлено, что улан-удэнка в мае 2016 года фиктивно прописала в жилом помещение 4 граждан Узбекистана. При этом она не собиралась предоставлять иностранцам жильё для проживания.

Приговором суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная постановка на иностранного гражданина». Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
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