В Чите задержаны воры-близнецы

Сотрудники полиции по горячим следам задержали читинцев, совершивших серию имущественных преступлений



В минувшую субботу в отдел полиции «Северный» УМВД России по Чите поступило сообщение о проникновении в дачный дом. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестные путём взлома дверных запоров проникли в дом, вынесли имущество заявителей за территорию домовладения и оставили на улице. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что таким же образом совершено ещё две попытки краж из других домов.



В ходе патрулирования улиц сотрудники патрульно-постовой службы задержали двоих братьев-близнецов, которые вновь прибыли к местам совершения преступлений, чтобы забрать заранее вынесенное из чужих домов имущество. От них получены признательные показания, похищенное возращено владельцам.



В настоящее время за попытку совершения краж в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска устанавливают причастность подозреваемых к совершению других преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

