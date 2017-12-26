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В Чите задержаны воры-близнецы
Происшествия, 26.12.2017 08:13
Сотрудники полиции по горячим следам задержали читинцев, совершивших серию имущественных преступлений
В минувшую субботу в отдел полиции «Северный» УМВД России по Чите поступило сообщение о проникновении в дачный дом. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестные путём взлома дверных запоров проникли в дом, вынесли имущество заявителей за территорию домовладения и оставили на улице. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что таким же образом совершено ещё две попытки краж из других домов.
В ходе патрулирования улиц сотрудники патрульно-постовой службы задержали двоих братьев-близнецов, которые вновь прибыли к местам совершения преступлений, чтобы забрать заранее вынесенное из чужих домов имущество. От них получены признательные показания, похищенное возращено владельцам.
В настоящее время за попытку совершения краж в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска устанавливают причастность подозреваемых к совершению других преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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