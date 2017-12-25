Экс-владелицу международной группы арестовали после поездки в Улан-Удэ

Как стало известно «Ъ», в Москве взяли под стражу бывшую владелицу международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елену Железнову — фигурантку первого громкого дела о манипулировании рынком



Так и не доказав почти за полтора года ее вину в этом преступлении, СКР возбудил новое дело — о растрате. Железнова обвиняется в присвоении 15 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» более чем на 350 млн руб.



По данным «Коммерсанта», бывшая владелица международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елена Железнова была задержана сотрудниками правоохранительных органов на Казанском вокзале. В столицу она вернулась вместе с родителями из Улан-Удэ.



Елену Железнову отвезли в здание ГСУ СКР по Москве, где после допроса ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). После этого по ходатайству следствия Пресненский райсуд заключил госпожу Железнову под стражу до 1 февраля. Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, оставил Елену Железнову в СИЗО.



В марте 2016 года ГСУ СКР по Москве по заявлению представителей ОАО «Мечел» возбудило уголовное дело о манипулировании рынком.



По версии следствия, 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные на тот момент следствием лица продали на Московской бирже почти 15 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний. Бумаги резко подешевели, после этого те же лица скупили акции обратно, получив «излишний доход» в размере более чем 350 млн руб. Кстати, Елене Железновой сейчас вменяется присвоение акций именно на эту сумму.



ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии Центробанком за манипулирование с акциями «Мечела», которые из-за этого потеряли в цене почти вдвое, а ее гендиректор и бенефициар Елена Железнова лишилась квалификационного аттестата.



В «Мечеле» комментировать ситуацию с новым уголовным делом в отношении Елены Железновой не стали.

