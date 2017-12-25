Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Декабря

В Улан-Удэ стало известно, как будут работать в праздники ФСК и Центральный стадион

24 Декабря

Популярное

Экс-владелицу международной группы арестовали после поездки в Улан-Удэ

Происшествия,  25.12.2017 19:55
Как стало известно «Ъ», в Москве взяли под стражу бывшую владелицу международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елену Железнову — фигурантку первого громкого дела о манипулировании рынком

Так и не доказав почти за полтора года ее вину в этом преступлении, СКР возбудил новое дело — о растрате. Железнова обвиняется в присвоении 15 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» более чем на 350 млн руб.

По данным «Коммерсанта», бывшая владелица международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елена Железнова была задержана сотрудниками правоохранительных органов на Казанском вокзале. В столицу она вернулась вместе с родителями из Улан-Удэ.

Елену Железнову отвезли в здание ГСУ СКР по Москве, где после допроса ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). После этого по ходатайству следствия Пресненский райсуд заключил госпожу Железнову под стражу до 1 февраля. Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, оставил Елену Железнову в СИЗО.

В марте 2016 года ГСУ СКР по Москве по заявлению представителей ОАО «Мечел» возбудило уголовное дело о манипулировании рынком.

По версии следствия, 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные на тот момент следствием лица продали на Московской бирже почти 15 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний. Бумаги резко подешевели, после этого те же лица скупили акции обратно, получив «излишний доход» в размере более чем 350 млн руб. Кстати, Елене Железновой сейчас вменяется присвоение акций именно на эту сумму.

ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии Центробанком за манипулирование с акциями «Мечела», которые из-за этого потеряли в цене почти вдвое, а ее гендиректор и бенефициар Елена Железнова лишилась квалификационного аттестата.

В «Мечеле» комментировать ситуацию с новым уголовным делом в отношении Елены Железновой не стали.
присвоение в крупном размере
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Экс-владелицу международной группы арестовали после поездки в Улан-Удэ
Происшествия, 25.12.2017
Как стало известно «Ъ», в Москве взяли под стражу бывшую владелицу международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елену Железнову — фигурантку первого громкого дела о манипулировании рынком
В бурятском нацпарке поймали браконьеров
Происшествия, 25.12.2017
22 декабря в акватории Чивыркуйского залива задержана группа браконьеров на снегоходе «Тайга», у которых изъяты 7 сигов, хариус, 10 сетей кустарного производства общей длиной 600 метров.
Малолитражка в Улан-Удэ столкнулась с универсалом
Малолитражка в Улан-Удэ столкнулась с универсалом
Происшествия, 25.12.2017
ДТП произошло в микрорайоне Поселье
Новый вид телефонного мошенничества зафиксирован в Бурятии
Новый вид телефонного мошенничества зафиксирован в Бурятии
Происшествия, 25.12.2017
Полицейские раскрыли новую схему телефонных мошенников
Бизнесмена в Ангарске застрелили, чтобы не платить ему долг
Происшествия, 25.12.2017
Обвиняемых в убийстве бизнесмена взяли под стражу
Два детдомовца получили 18 лет колонии за убийство таксиста в Иркутской области
Происшествия, 25.12.2017
Они признали свою вину и проведут срок в исправительной колонии общего режима
В Иркутской области парень погиб, катаясь на «ватрушке» (видео)
В Иркутской области парень погиб, катаясь на «ватрушке» (видео)
Происшествия, 25.12.2017
«Ватрушку» на скорости занесло под колёса встречного автомобиля
На ВСЖД снижается количество несчастных случаев
Происшествия, 25.12.2017
Больше половины случаев травмирования граждан в границах ВСЖД происходят при переходе путей в неустановленном месте
Житель Бурятии украл списанные автозапчасти со склада
Происшествия, 25.12.2017
В склад медучреждения он проник через отверстие в стене
В Чите водитель, трижды пойманный пьяным за рулём, проведёт год в колонии
Происшествия, 25.12.2017
Кроме того, читинца лишили права занимать должности, связанные с управлением транспортным средством
Охранник в Улан-Удэ украл куртку из магазина
Происшествия, 25.12.2017
Сняв с куртки защитные устройства в примерочной, он надел её на себя
В Бурятии выгорел автомобиль
Происшествия, 25.12.2017
ЧП произошло в Тункинском районе

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^