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Экс-владелицу международной группы арестовали после поездки в Улан-Удэ
Происшествия, 25.12.2017 19:55
Как стало известно «Ъ», в Москве взяли под стражу бывшую владелицу международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елену Железнову — фигурантку первого громкого дела о манипулировании рынком
Так и не доказав почти за полтора года ее вину в этом преступлении, СКР возбудил новое дело — о растрате. Железнова обвиняется в присвоении 15 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» более чем на 350 млн руб.
По данным «Коммерсанта», бывшая владелица международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елена Железнова была задержана сотрудниками правоохранительных органов на Казанском вокзале. В столицу она вернулась вместе с родителями из Улан-Удэ.
Елену Железнову отвезли в здание ГСУ СКР по Москве, где после допроса ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). После этого по ходатайству следствия Пресненский райсуд заключил госпожу Железнову под стражу до 1 февраля. Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, оставил Елену Железнову в СИЗО.
В марте 2016 года ГСУ СКР по Москве по заявлению представителей ОАО «Мечел» возбудило уголовное дело о манипулировании рынком.
По версии следствия, 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные на тот момент следствием лица продали на Московской бирже почти 15 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний. Бумаги резко подешевели, после этого те же лица скупили акции обратно, получив «излишний доход» в размере более чем 350 млн руб. Кстати, Елене Железновой сейчас вменяется присвоение акций именно на эту сумму.
ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии Центробанком за манипулирование с акциями «Мечела», которые из-за этого потеряли в цене почти вдвое, а ее гендиректор и бенефициар Елена Железнова лишилась квалификационного аттестата.
В «Мечеле» комментировать ситуацию с новым уголовным делом в отношении Елены Железновой не стали.
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