В бурятском нацпарке поймали браконьеров

Материалы дела направлены в орган дознания Баргузинского района для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержание происходило в ночное время, нарушители пытались скрыться, однако слаженные действия сотрудников межведомственной антибраконьерской группы не позволили нарушителям уйти от ответственности. Это уже третий выявленный случай браконьерства за последний месяц. Патрулирование ведется круглосуточно.

Ущерб от незаконной добычи составил 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

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