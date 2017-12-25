Новый вид телефонного мошенничества зафиксирован в Бурятии

Полицейские раскрыли новую схему телефонных мошенников



С начала декабря в Улан-Удэ зарегистрировано 8 фактов мошенничеств с использованием телефонов, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Злоумышленник представляется сотрудником оператора сотовой сети и поясняет, что абоненту положена компенсация за пользование услугой. Будучи подключённой, услуга не использовалась, однако за её действие у абонента ежедневно (либо ежемесячно) взималась определённая сумма. Звонящий уверяет, что компания готова вернуть данную сумму, перечислив её на баланс банковской карты, при наличии необходимых реквизитов.



Доверившись мошеннику, абонент выдаёт контрольную информацию, после чего с его счёта похищаются денежные средства.



Полиция Бурятии призывает жителей республики быть бдительными и помнить о том, чтобы узнать о наличии/отсутствии подключения определённых услуг, необходимо обратиться в офис обслуживания сотового оператора. В соответствии с действующим законодательством, сотрудники организации мобильной сети по собственной инициативе входить в контакт с абонентами либо запрашивать у них какие-либо персональные данные не имеют права.

