Малолитражка в Улан-Удэ столкнулась с универсалом

Вчера в пять вечера произошло ДТП на выезде из микрорайона Поселье в сторону центра города.«Мазда Демио» ударила ехавшую впереди «Тойоту Пробокс». Пострадавших в ДТП нет.

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