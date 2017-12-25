Бизнесмена в Ангарске застрелили, чтобы не платить ему долг

Обвиняемых в убийстве бизнесмена взяли под стражу



23 декабря Ангарский городской суд избрал мера пресечения в виде заключении под стражу двоим подозреваемым в убийстве предпринимателя



Установлено, что один из них, также является предпринимателем. Испытывая материальные трудности, он одолжил у жертвы крупную сумму денег, которую должен был выплачивать с рассрочкой ежемесячно.



Однако он решил избавить себя от уплаты долга, совершив убийство, исполнить которое он предложил своему подчинённому.



8 декабря 2017 года тот выследил направлявшегося в гараж предпринимателя и выстрелил ему в спину. От огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте.



Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.



Действия обвиняемых будут квалифицированы п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство, совершённое по найму, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

