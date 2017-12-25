Два детдомовца получили 18 лет колонии за убийство таксиста в Иркутской области

Они признали свою вину и проведут срок в исправительной колонии общего режима



За убийство водителя такси в посёлке Залари 6 декабря 2016 года и хищения его автомобиля, а также имевшегося у водителя при себе имущества осуждены несовершеннолетние воспитанники Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района», проживающие в деревне Тунгуй.



В судебном заседании вина подсудимых была доказана полностью, а также в присутствии законных представителей и защитников они признали вину в полном объёме. Каждому из подсудимых назначено наказание по 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Заларинского районного суда Иркутской области.

