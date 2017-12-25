В Улан-Удэ иномарка врезалась в два такси «Максим»





Вчера на в 44 квартале на перекрёстке улиц Калашникова и Жердева ДТП белая «Тойота Приус» врезалась в поворачивавший на парковку «Рено Логан» службы такси «Максим».Такси от удара откинуло на уже стоявший «Тойота Спринтер» тоже такси «Максим». Пострадавших в результате ДТП нет, в машинах были только водители, пассажиров не было.