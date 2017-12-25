В Иркутской области парень погиб, катаясь на «ватрушке» (видео)

















Подобный случай произошёл несколько дней назад и в Усть-Илимском районе. Там во время аналогичного развлечения получил травмы мужчина, который катался на автомобильном капоте, прикрепленном тросом к внедорожнику.



Госавтоинспекция напоминает, что использование автомобиля в качестве развлечения нередко приводит к трагическим последствиям. Согласно правил дорожного движения, водитель транспортного средства обязан обеспечить безопасность перевозки пассажиров, а также исключить нахождение пассажиров вне кабины автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Днём 24 декабря молодой человек, катаясь на «ватрушке», привязанной тросом к автомобилю. Трагедия произошла в садоводстве «Радуга-«2», расположенном на Мельнично-Падском тракте Иркутского района.Как выяснили стражи порядка, 20-летний иркутянин, не имея водительских прав, сел за руль «Тойоты Королла», к которому с помощью троса был прикреплён так называемый тюб, где находился приятель молодого человека.В момент катания набравший скорость снаряд выехал на полосу встречного движения и попал под колёса автомобиля «Тойота Пассо». В результате аварии 22-летний молодой человек, находившийся на тюбе, получил травмы, от которых впоследствии скончался.В отношении водителя «Короллы» составлены административные протоколы за грубые нарушения правил дорожного движения. По факту гибели человека проводится доследственная проверка.