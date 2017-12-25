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В Иркутской области парень погиб, катаясь на «ватрушке» (видео)

В Иркутской области парень погиб, катаясь на «ватрушке» (видео)
Происшествия,  25.12.2017 15:57
«Ватрушку» на скорости занесло под колёса встречного автомобиля

Днём 24 декабря молодой человек, катаясь на «ватрушке», привязанной тросом к автомобилю. Трагедия произошла в садоводстве «Радуга-«2», расположенном на Мельнично-Падском тракте Иркутского района.

Как выяснили стражи порядка, 20-летний иркутянин, не имея водительских прав, сел за руль «Тойоты Королла», к которому с помощью троса был прикреплён так называемый тюб, где находился приятель молодого человека.

В момент катания набравший скорость снаряд выехал на полосу встречного движения и попал под колёса автомобиля «Тойота Пассо». В результате аварии 22-летний молодой человек, находившийся на тюбе, получил травмы, от которых впоследствии скончался.

В отношении водителя «Короллы» составлены административные протоколы за грубые нарушения правил дорожного движения. По факту гибели человека проводится доследственная проверка.





Подобный случай произошёл несколько дней назад и в Усть-Илимском районе. Там во время аналогичного развлечения получил травмы мужчина, который катался на автомобильном капоте, прикрепленном тросом к внедорожнику.

Госавтоинспекция напоминает, что использование автомобиля в качестве развлечения нередко приводит к трагическим последствиям. Согласно правил дорожного движения, водитель транспортного средства обязан обеспечить безопасность перевозки пассажиров, а также исключить нахождение пассажиров вне кабины автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
ДТП смерть
 
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