На ВСЖД снижается количество несчастных случаев

Больше половины случаев травмирования граждан в границах ВСЖД происходят при переходе путей в неустановленном месте



За 11 месяцев 2017 года 64% всех несчастных случаев произошло именно по этой причине, сообщает пресс-служба ВСЖД.



В целом же, количество происшествий с пешеходами на Восточно-Сибирской железной дороге продолжает сокращаться. С января до декабря 2017 года отмечается снижение травматизма почти на четверть (22%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По оперативным данным, в транспортных происшествиях на железной дороге пострадали 87 человек, 57 из них погибли, в том числе 2 детей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на ВСЖД получили травмы 114 человек, из которых 75 погибли, включая 4 ребенка.



- Ответственность за нахождение детей вблизи железной дороги полностью лежит на взрослых. Попустительство родителей может не только стоить жизни ребёнку, но и привести к реальному наказанию – отмечает начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Иван Макархин. Так, в июне 2017 года в Братском районе на участке ВСЖД Гидростроитель – Падунские Пороги под колёса поезда попала трехлетняя девочка, которую вместе с маленьким братом мать переводила через железнодорожные пути в неположенном месте. По данным следственных органов, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 118 ч. 1 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Решением суда от 23.10.2017 женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.



Руководство дороги призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов магистрали. Стоит помнить, что железная дорога – зона повышенной опасности.





