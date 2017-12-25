Житель Бурятии украл списанные автозапчасти со склада

В склад медучреждения он проник через отверстие в стене



1 декабря в дежурную часть МО МВД России «Баргузинский» поступило сообщение от директора медицинского учреждения о краже. Неизвестный со склада похитил предназначенные для списания автозапчасти. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.



Как выяснилось, 29-летний житель села Читкан через имеющееся в стене отверстие он в ночное время проник в складское помещение и похитил имущество. По его словам, запчасти понадобились ему для ремонта собственного трактора. Заодно, в целях продажи, он прихватил запчасти от автомашины «УАЗ».



Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

