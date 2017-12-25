В Чите водитель, трижды пойманный пьяным за рулём, проведёт год в колонии

Кроме того, читинца лишили права занимать должности, связанные с управлением транспортным средством



В Чите осудили 29-летнего местного жителя за неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что подсудимый до этого в мае этого года он привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.



4 сентября он был осуждён за аналогичное нарушение к лишению свободы условно, с испытательным сроком, с лишением права управления транспортными средствами. Но продолжил нарушать закон. Ночью 28 сентября читинец вновь разъезжал за рулем автомобиля по улицам краевого центра в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками ГИБДД.



Суд отменил предыдущее его условное осуждение и приговорил подсудимого по совокупности приговоров к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил его права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

