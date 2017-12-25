В Бурятии «чёрный лесоруб» напилил леса на 100 тысяч

Возбуждено уголовное дело



В отделение полиции по Кижингинскому району с заявлением о незаконной рубке леса обратился инспектор Кижингинского лесничества. Он сообщил, что неизвестный спилил четыре кубометра деревьев в 10 километрах от села Могсохон. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли с места происшествия след транспортного средства, на котором, возможно, передвигался злоумышленник. Впоследствии подозреваемый был задержан. Им оказался 57-летний местный житель.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

