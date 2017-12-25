Охранник в Улан-Удэ украл куртку из магазина

Сняв с куртки защитные устройства в примерочной, он надел её на себя



Вечером 24 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в магазине одежды на улице Корабельной посетителем похищена куртка.



На розыск подозреваемого были незамедлительно ориентированы наружные службы полиции. В результате по горячим следам злоумышленник - 21-летний горожанин – задержан сотрудниками уголовного розыска. Установлено, что молодой человек работает в частном охранном агентстве.



Предварительно сняв с куртки защитные устройства в примерочной, он надел её на себя и направился к выходу. Однако был уличён: сработала сигнализация антикражных ворот. Как выяснилось позднее, подозреваемый, поспешивший скрыться с места преступления, снял с вещи не все датчики. Ранее он не судим. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

