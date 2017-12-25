У жителя Братска украли кошелёк из машины

В жилом районе Энергетик в Братске из автомобиля был похищен кошелёк



Об этом сообщил торговый представитель одной из частных фирм, оставивший машину возле магазина на улице Наймушина. Ущерб составил 21,7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция задержала подозреваемого – ранее неоднократно судимого 41-летнего местного жителя. По данному факту проводится доследственная проверка.



Оперативники акцентируют внимание граждан на том, что в предновогоднее время активных покупок возрастает риск покушений на оставленное в авто имущество и приобретённые товары. Серия таких преступлений уже была зафиксирована в Центральном районе Братска полторы недели назад. Над их раскрытием работают полицейские. А жителей просят быть внимательными и не оставлять без присмотра на парковках у торговых центров машины с ценным имуществом.



