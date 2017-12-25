В Иркутской области подростки украли коробку элитных сигар

В городе Вихоревка Братского района по подозрению в хищении имущества из павильона были задержаны двое подростков



Предприниматель заявил, что из его торговой точки в крупном магазине на улице Горького похищен товар на сумму 5 тысяч рублей – коробка сигарилл и зажигалки.



Оперативники при активном содействии инспекторов по делам несовершеннолетних вскоре доставили в отдел полиции двух подучётников. Молодые люди признались, что незадолго до закрытия торгового центра они пробрались в один из уже завершивших работу павильонов и похитили оттуда коробку с элитным табаком и пару зажигалок.



Часть похищенного имущества была изъята в ходе осмотра. А новая выходка молодых людей явно не способствует снятию их с профилактического учёта в полиции.



По завершению проверки по данному факту будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

