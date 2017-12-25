В Бурятии офицер избивал солдат

Старший лейтенант бил рядовых металлической дужкой от кровати и деревянным бруском



Суд вынес приговор старшему лейтенанту из войсковой части 69647, дислоцированной в городе Кяхта. Офицер признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в Восточном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.



Установлено, что он дважды применял насилие в отношении рядовых.



В сентябре этого года старший лейтенант остался недоволен тем, как рядовой навёл порядок в комнате материально-технического быта. Офицер ударил солдата по локтю металлической дужкой от армейской кровати.



Также офицер побил рядового, который не выполнил его приказ о смене тапочек неустановленного образца. Этот солдат получил четыре удара деревянным бруском по ногам.



Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил старшему лейтенанту наказание в виде штрафа в размере 90 000 рублей.



