В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и «УАЗ»

В городе Вихоревка Братского района по подозрению в хищении имущества из павильона были задержаны двое подростков

Разыскиваемого родными и полицией 38-летнего мужчину, пропавшего без вести в Иркутске в ночь с 21 на 22 декабря после поездки в такси, волонтеры обнаружили мертвым 23 декабря в СНТ «Мукомол», в нескольких километрах от места, где он вышел из машины