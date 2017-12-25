В Улан-Удэ бывшего военного оштрафовали на 220 тысяч за пьяную езду

Его поймали пьяным летом этого года



Прапорщика запаса в Улан-Удэ осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).



- Следствием и судом установлено, что являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мужчина 21 июня 2017 года в Улан-Удэ управлял автомобилем в состоянии опьянения, - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.



Улан-Удэнский гарнизонный военный суд назначил бывшему военнослужащему штраф в размере 220 000 рублей. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.



