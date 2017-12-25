Житель Бурятии отнял у пенсионера из Красноярского края 30 тысяч



Следственным отделом ОМВД России по Мухоршибирскому району расследовано уголовное дело, возбуждённое по статье «Грабёж» УК РФ.



Установлено, что ночью 15 ноября в селе Никольск неизвестный отнял у 61-летнего жителя Красноярского края 30 тысяч рублей.



В результате сотрудниками полиции по горячим следам был задержан 32-летний местный житель. Часть похищенного изъята. Кроме того, в период следствия подозреваемый возместил недостающую сумму, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

