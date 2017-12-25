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В Бурятии за день сгорели гараж с автомобилем и крыша дома
Происшествия, 25.12.2017 09:06
Инциденты произошли в двух районах республики
Накануне в Кабанском районе республики днём на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Выдрино, по улице Набережная горит крыша дома и пристроя.
В результате пожара выгорел изнутри дом, выгорел мансардный этаж, и сгорела крыша пристроя. На ликвидацию пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.
В тот же день, но уже в Баргузинском районе в посёлке Юбилейный, спасателям пришлось тушить брусовой гараж по улице Нагорная. В результате пожара сгорел гараж и автомобиль «Тойота Ипсум». На ликвидацию пожара было задействовано 3 человека и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
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