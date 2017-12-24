В Иркутске мужчина, перепутав после корпоратива адрес, замёрз на улице

Разыскиваемого родными и полицией 38-летнего мужчину, пропавшего без вести в Иркутске в ночь с 21 на 22 декабря после поездки в такси, волонтеры обнаружили мертвым 23 декабря в СНТ «Мукомол», в нескольких километрах от места, где он вышел из машины



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина мог замерзнуть.



По некоторым данным, он направлялся домой после корпоративного мероприятия, но назвал таксисту свой прежний адрес, поскольку недавно переехал из Братска. Попав в незнакомую местность, мужчина пытался найти помощь, достучался до хозяина одного из домов, но тот не внял просьбам и даже не дал телефона позвонить (сотовый погибшего разрядился), сообщает ИА «Альтаир».

