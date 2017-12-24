Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Декабря

23 Декабря

22 Декабря

Популярное

В Иркутске мужчина, перепутав после корпоратива адрес, замёрз на улице

Происшествия,  24.12.2017 10:21
Разыскиваемого родными и полицией 38-летнего мужчину, пропавшего без вести в Иркутске в ночь с 21 на 22 декабря после поездки в такси, волонтеры обнаружили мертвым 23 декабря в СНТ «Мукомол», в нескольких километрах от места, где он вышел из машины

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина мог замерзнуть.

По некоторым данным, он направлялся домой после корпоративного мероприятия, но назвал таксисту свой прежний адрес, поскольку недавно переехал из Братска. Попав в незнакомую местность, мужчина пытался найти помощь, достучался до хозяина одного из домов, но тот не внял просьбам и даже не дал телефона позвонить (сотовый погибшего разрядился), сообщает ИА «Альтаир».
смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ горел дом с гаражом
Происшествия, 24.12.2017
Вечером 23-го декабря в ДНТ «Ранет» загорелся дом
В Иркутске мужчина, перепутав после корпоратива адрес, замёрз на улице
Происшествия, 24.12.2017
Разыскиваемого родными и полицией 38-летнего мужчину, пропавшего без вести в Иркутске в ночь с 21 на 22 декабря после поездки в такси, волонтеры обнаружили мертвым 23 декабря в СНТ «Мукомол», в нескольких километрах от места, где он вышел из машины
В Улан-Удэ под колёсами автомобиля тяжело пострадал пенсионер
Происшествия, 24.12.2017
Днём 23-го декабря водитель УАЗа, следуя по улице Лимонова, в районе дома 1Б сбил пожилого мужчину
В Забайкалье поймали 72 пьяных водителя
Происшествия, 23.12.2017
В минувшую пятницу полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»
Вор вынес из дома улан-удэнки ноутбук с колонками
Происшествия, 23.12.2017
В Улан-Удэ задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи
В улан-удэнском баре вор стащил телефон у девушки, попросив позвонить
Происшествия, 23.12.2017
В Улан-Удэ задержан подозреваемый в совершении грабежа
Улан-удэнца поймали с «травкой»
Происшествия, 23.12.2017
В столице Бурятии у местного жителя изъята марихуана
Житель Кемерово получил пожизненный срок за убийство семьи из Бурятии
Житель Кемерово получил пожизненный срок за убийство семьи из Бурятии
Происшествия, 23.12.2017
Чтобы завладеть квартирой и получить деньги, злоумышленник пустил в ход самодельный пистолет и молоток
33 человека осудили за бунт в колонии Ангарска
33 человека осудили за бунт в колонии Ангарска
Происшествия, 22.12.2017
Погром и побоище в воспитательной колонии длились четыре часа
В Улан-Удэ вор украл одежду и ключи
Происшествия, 22.12.2017
Хозяева при этом находились дома
В Улан-Удэ водителя-наркомана поймали из-за выключенных фар
Происшествия, 22.12.2017
Водитель разъезжал по дорогам микрорайона Восточный
В Забайкальском крае пьяный мужчина до смерти забил возлюбленную
Происшествия, 22.12.2017
Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима
В Иркутской области произошла утечка химических отходов в почву
Происшествия, 22.12.2017
Сумма ущерба составляет более 40 миллионов рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^